В России создали хирургический материал из яичной скорлупы

Что интересно, результаты работы российских ученых появились на страницах популярного научного журнала Journal of Asian Ceramic Society. Именно в нем и было описано, как коллектив Центра композитных материалов НИТУ “МИСиС” сумел решить проблему трудности интеграции предшественников их разработки с костным материалом человеческого организма. Так, отечественные специалисты для этих целей модифицировали полиметилметакрилат, добавив диопсид — материал из разряда силикатной биокерамики.

”Яичная скорлупа имеет такие преимущества для здоровья, как минерализация и рост костей, лечение остеопороза, и поэтому используется в качестве костного трансплантата. Мы приняли экономичный подход к переработке биоотходов, чтобы улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями костей. При производстве композитов использовался диопсид, полученный из яичной скорлупы”, - рассказала соавтор исследования, студентка факультета биоматериаловедения ИФН НИТУ “МИСиС” Инна Булыгина, соавтор исследования.