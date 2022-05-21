Наука и технологии
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В России создали компактную радиостанцию, которая умеет сбивать дроны

Может вести 32 объекта
Холдинг «Росэлектроника» объявил о разработке портативной радиолокационной станции для обнаружения и уничтожения малогабаритных дронов, в том числе летящих на сверхмалых высотах.
В России создали компактную радиостанцию, которая умеет сбивать дроны

Основное назначение новой РЛС — защита от поражения подобными беспилотниками критически важной инфраструктуры. Станция полностью состоит из элементной базы отечественного производства, весит всего 5 кг и может быть использована в качестве переносимого устройства. Принцип работы РЛС основан на эффекте Доплера, а также на основе «обработки сигналов движущихся объектов или их движущихся частей».

Станция может обнаруживать БПЛА на расстоянии 1000 метров, автомобиль — на расстоянии 10 км.

«Основная задача новой радиолокационной станции — поиск низколетящих малогабаритных воздушных целей и других угроз, например, наземных роботизированных комплексов. РЛС может одновременно сопровождать до 32 целей», — сообщил гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.

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