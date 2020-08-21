В России создали компактный автомат для самообороны

”В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний”, - заявил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.

При этом главный конструктор “Калашников” Сергей Уржумцев сообщил, что “Малыш” легче общевойскового автомата примерно на один килограмм. При этом разрабатывалась новинка сразу в двух версиях - для патронов в калибрах 5,45 и 9 мм. К сожалению, более подробные характеристики нового оружия, а также ориентировочные сроки поступления в открытую продажу производитель не раскрывает.