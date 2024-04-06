В России создали комплекс для сборки цифровой инфраструктуры

В Москве был представлен новый технологический комплекс для сборки программного обеспечения, который позволяет создавать цифровую инфраструктуру из российских компонентов. Он способен собирать как простые приложения, так и операционные системы с набором прикладных программ. Этот комплекс стал первым в своём роде в России и является частью продуктовой линейки компании «Базальт СПО».

С 2001 года «Базальт СПО» развивает собственную инфраструктуру разработки, на которой уже создано десять поколений операционных систем. Они тесно сотрудничают с международными проектами по разработке свободного программного обеспечения и предоставляют всю необходимую инфраструктуру и инструменты для работы с ними. «Альт Платформа», как продукт этой компании, внесена в Единый реестр российского ПО и доступна для использования в целях импортозамещения.

Президент ассоциации РУССОФТ Валентин Макаров отмечает, что это свидетельствует о переходе компании на новый уровень, где они не только разрабатывают собственное программное обеспечение, но и участвуют в глобальном сообществе, предлагая свои решения и другим странам, заинтересованным в построении независимой экосистемы продуктов для своей инфраструктуры.