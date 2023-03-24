В России создали костюм для снайперов, невидимый для тепловизора

21:47, 24 марта 2023
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В России создали костюм для снайперов, невидимый для тепловизораТепловизор не видит костюм с расстояния двух метров
Руководитель военного направления якутской компании «Хоту Тент» Дуолан Андреев рассказал, что предприятие разработало специальный снайперский костюм, который невидим для тепловизоров.
Фото: Wallpaperflare.com
По словам Андреева, уже разработан 15-й по счёту (модель) такого костюма. Последний вариант показал самый лучший результат: его с двух метров не видят тепловизоры.
«Мы его улучшаем. По счёту произвели 15-й снайперский костюм. Последний из них показал лучший результат — с двух метров тепловизор его не видит», — подчеркнул руководитель.
Дуолан Андреев добавил, что в зону проведения СВО компания отправила уже около 5 тысяч экземпляров продукции: укрывные материалы, пальто-спальники, пологи.