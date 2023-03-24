Наука и технологии
21:47, 24 марта 2023
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В России создали костюм для снайперов, невидимый для тепловизора

Тепловизор не видит костюм с расстояния двух метров

Руководитель военного направления якутской компании «Хоту Тент» Дуолан Андреев рассказал, что предприятие разработало специальный снайперский костюм, который невидим для тепловизоров.

В России создали костюм для снайперов, невидимый для тепловизора

Фото: Wallpaperflare.com

По словам Андреева, уже разработан 15-й по счёту (модель) такого костюма. Последний вариант показал самый лучший результат: его с двух метров не видят тепловизоры.

«Мы его улучшаем. По счёту произвели 15-й снайперский костюм. Последний из них показал лучший результат — с двух метров тепловизор его не видит», — подчеркнул руководитель.

Дуолан Андреев добавил, что в зону проведения СВО компания отправила уже около 5 тысяч экземпляров продукции: укрывные материалы, пальто-спальники, пологи.

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