В России создали костюм для снайперов, невидимый для тепловизора

По словам Андреева, уже разработан 15-й по счёту (модель) такого костюма. Последний вариант показал самый лучший результат: его с двух метров не видят тепловизоры.

«Мы его улучшаем. По счёту произвели 15-й снайперский костюм. Последний из них показал лучший результат — с двух метров тепловизор его не видит», — подчеркнул руководитель.

Дуолан Андреев добавил, что в зону проведения СВО компания отправила уже около 5 тысяч экземпляров продукции: укрывные материалы, пальто-спальники, пологи.