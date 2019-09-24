Ferra

В России создали котлету из искусственного мяса за миллион рублей

Зато хранится в два раза дольше обычного мяса
Российские ученые смогли разработать первую отечественную “котлету” из фарша, выращенного целиком и полностью в стенах лаборатории. И пускай на данный момент стоимость потенциального бургера достаточно высока, в будущем новая разработка вполне может побороться с более традиционными методами выращивания мяса за кошельки отечественных покупателей.

На данный момент, со слов анонимных источников, 40 грамм мяса, полученные в результате двухгодовалого исследования, обошлись ученым в 900 тыс рублей. Но что важно, по заявлению самих разработчиков такого рода мяса, “пробирочный” продукт не несет вреда для организма человека, а срок его хранения вдвое выше, чем у мяса, полученного от животного.

”Мясо из пробирки, также известное как культивируемое мясо — это весьма перспективное направление в мясной промышленности. Не следует путать с имитацией мяса, которая является вегетарианским продуктом, произведенным из растительного белка, чаще всего из соевого или пшеничного. С нашей точки зрения производство лабораторного мяса имеет самое существенное этическое значение для современного общества, так как мы можем отказаться от забоя живых существ для получения мясной пищи”, — отметил молекулярный фармаколог и доктор медицинских наук Николай Шимановский.

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