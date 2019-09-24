В России создали котлету из искусственного мяса за миллион рублей

”Мясо из пробирки, также известное как культивируемое мясо — это весьма перспективное направление в мясной промышленности. Не следует путать с имитацией мяса, которая является вегетарианским продуктом, произведенным из растительного белка, чаще всего из соевого или пшеничного. С нашей точки зрения производство лабораторного мяса имеет самое существенное этическое значение для современного общества, так как мы можем отказаться от забоя живых существ для получения мясной пищи”, — отметил молекулярный фармаколог и доктор медицинских наук Николай Шимановский.