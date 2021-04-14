В России создали криомолотый кофе

Началось всё с разработки технологии криохлаждения, рассказали Ferra.ru представители Сколтеха. Затем уже, соединив её с методом криогенного помола, был создан «первый розничный криомолотый кофе».

Отметим, что под технологией криогенного помола кофе понимается процесс получения молотого кофе из обжаренного зерна, в котором зерно охлаждается до -100 градусов по Цельсию. Затем оно размалывается в жерновах и вновь нагревается до комнатной температуры. Делается это для того, чтобы получить более чистый с точки зрения вкуса и аромата кофе.