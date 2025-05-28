В России создали крупногабаритный 3D-принтер для металла

Российские инженеры из Росатома разработали первый серийный крупногабаритный 3D-принтер, работающий по технологии селективного лазерного сплавления (SLM). Устройство, названное RusMelt 600М, способно создавать детали из металлических порошков нержавеющей стали, титана, алюминия и других сплавов. Зона печати достигает впечатляющих 600×600×600 мм, а встроенная интеллектуальная система контролирует процесс плавления и своевременно сообщает о необходимости замены материалов.

RusMelt 600М оснащён четырьмя лазерами мощностью до 1000 Вт и удобным механизмом для извлечения готовых деталей. Устройство позволяет производить сложные детали с высокой точностью без дополнительных инструментов, что делает его универсальным решением для множества отраслей, включая машиностроение и аэрокосмическую промышленность. В Росатоме отмечают, что принтер разработан с учётом пожеланий российских производителей, а в его создании использовались исключительно отечественные комплектующие.

Директор направления «Аддитивные технологии» Росатома Илья Кавелашвили сообщил, что в текущем году компания планирует выпустить восемь таких принтеров, включая модели для экспорта. Также планируется разработка малогабаритных SLM-принтеров, что расширит линейку продукции. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году доля крупногабаритных SLM-машин на российском рынке вырастет до 30%, что в денежном выражении составит около двух миллиардов рублей ежегодно.