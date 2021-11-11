В России создали крылатые ракеты-невидимки для стратегических бомбардировщиков

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В России создали крылатые ракеты-невидимки для стратегических бомбардировщиковЭто малогабаритный неядерный боеприпас
В России разработали малогабаритные неядерные крылатые ракеты с технологиями малозаметности. Этот боеприпас относится к семейству неядерных и ядерных стратегических крылатых ракет Х-101/102 и был создан ещё в 2016 году, но первая информация стала появляться только сейчас.
Эти ракеты не имеют названия, а значатся как «изделие 506». Боеприпас разрабатывается параллельно со стратегическим модернизированным бомбардировщиком Ту-160М. Но использовать их будут и на Ту-95М, и, вероятно, на Ту-22М3М.
Малозаметность «изделия 506» заключается в композиционных материалах, из которых выполнен корпус изменённой формы. Точность ракет составляет менее 10 метров при запуске с нескольких тысяч километров до цели.
Источник: Известия