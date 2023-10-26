В России создали лазерную систему диагностики рака кожи

Российские учёные разработали метод обнаружения рака кожи без инвазивных процедур с точностью около 95%. Этот метод использует молекулы жиров в клетках кожи и специальные лазеры. Исследование было проведено учёными из Физического института РАН (ФИАН). Они исследовали взаимодействие лазерного излучения с клетками кожи, включая опухолевые клетки, которые образуются из-за воздействия ультрафиолетового излучения Солнца.

Исследователи обнаружили, что опухолевые клетки рассеивают лазерное излучение иначе, чем здоровые клетки, из-за изменений в структуре жировых молекул в их оболочках. Этот метод позволяет неинвазивно обнаруживать рак, просто подсвечивая кожу лазером и анализируя изменения в рассеянном излучении. Предварительные тесты показали, что метод обнаруживает даже небольшие скопления раковых клеток с точностью 95%.

Этот метод скрининга не требует дорогостоящего оборудования, что делает его доступным для широкого использования. Это означает, что рак кожи может быть выявлен на ранних стадиях, что способствует более высоким шансам на выживание у пациентов. Рак кожи — один из наиболее распространённых видов рака, и раннее обнаружение играет важную роль в его успешном лечении.