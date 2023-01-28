В России создали локатор для обнаружения беспилотников весом от 150 граммов

Расстояние, на котором локатор может зафиксировать объект, составляет 10 км. Станция автоматически определяет скорость и дальность объекта.

Работа над локатором велась в течение года. Теперь специалисты сообщили, что устройство готово к серийному производству.

«Российские инженеры создали из отечественных комплектующих радиолокационную станцию для обнаружения беспилотников, которая может отследить на расстоянии до десяти километров даже маловесные летательные аппараты весом от 150 граммов», — сообщили в пресс-службе предприятия.