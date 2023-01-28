В России создали локатор для обнаружения беспилотников весом от 150 граммов

В России создали локатор для обнаружения беспилотников весом от 150 граммовВся информация о летящем объекте передаётся автоматически
Российские инженеры из Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева разработали локатор для обнаружения малых беспилотных летательных аппаратов весом от 150 граммов.
Фото: Foreign-resorts.ru
Расстояние, на котором локатор может зафиксировать объект, составляет 10 км. Станция автоматически определяет скорость и дальность объекта.
Работа над локатором велась в течение года. Теперь специалисты сообщили, что устройство готово к серийному производству.
«Российские инженеры создали из отечественных комплектующих радиолокационную станцию для обнаружения беспилотников, которая может отследить на расстоянии до десяти километров даже маловесные летательные аппараты весом от 150 граммов», — сообщили в пресс-службе предприятия.