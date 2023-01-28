Наука и технологии
21:52, 28 января 2023
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В России создали локатор для обнаружения беспилотников весом от 150 граммов

Вся информация о летящем объекте передаётся автоматически

Российские инженеры из Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева разработали локатор для обнаружения малых беспилотных летательных аппаратов весом от 150 граммов.

В России создали локатор для обнаружения беспилотников весом от 150 граммов

Фото: Foreign-resorts.ru

Расстояние, на котором локатор может зафиксировать объект, составляет 10 км. Станция автоматически определяет скорость и дальность объекта.

Работа над локатором велась в течение года. Теперь специалисты сообщили, что устройство готово к серийному производству.

«Российские инженеры создали из отечественных комплектующих радиолокационную станцию для обнаружения беспилотников, которая может отследить на расстоянии до десяти километров даже маловесные летательные аппараты весом от 150 граммов», — сообщили в пресс-службе предприятия.

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