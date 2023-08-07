В России создали манипулятор для обучения основам роботостроения

Данный проект призван обеспечить технологический суверенитет России в области робототехники.

Манипулятор — это тип промышленных роботов, имитирующих функции человеческой руки. Они могут выполнять сложные и повторяющиеся задачи с высокой точностью, даже в условиях повышенной опасности. Роботы такого типа активно используются в различных отраслях промышленности, включая автомобильную и медицинскую.

Особенность данной разработки заключается в том, что студенты могут проводить лабораторные работы непосредственно на реальном оборудовании, а не в компьютерных программах. Это позволяет глубже погрузиться в процесс и лучше понять основы робототехники.

Отметим, что отечественный манипулятор отличается высокой грузоподъёмностью и точностью позиционирования. Стоимость манипулятора составляет 320 000 рублей, что в разы дешевле иностранных аналогов.