В России создали машину для обработки сплавов сразу тремя методами

Специалисты из Томского научного центра и Института сильноточной электроники СО РАН разработали машину «Пульсар», которая сочетает три технологии обработки материалов: электронный и ионные пучки, а также магнетронное распыление. По информации Минобрнауки, это изобретение станет незаменимым инструментом для авиастроения и машиностроения. Особенность машины в том, что все три процесса объединены в одном производственном цикле, что открывает новые возможности для создания поверхностей сложных сплавов с заранее заданными свойствами.

Устройство работает внутри вакуумной камеры, где образцы помещаются на вращающийся столик, напоминающий музыкальную пластинку. Как отмечают разработчики, процесс обработки можно сравнить с записью музыки, но вместо звуков на поверхность «наносится» модификация материала. Машина может изменять свойства поверхности, наносить плёнки и перемешивать их с подложкой, создавая уникальные покрытия для инструментов и деталей.

«Пульсар» оснащён электронной пушкой и источником питания, а все процессы в установке полностью автоматизированы. Благодаря компактности и скорости работы она превосходит более крупные аналоги, что позволяет значительно ускорить поиск новых технологических решений. Такой подход даёт возможность не только усовершенствовать существующие технологии, но и быстро адаптироваться под требования производства.