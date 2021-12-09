В России создали материал для лечения труднодоступных опухолей

Метод, созданный российскими специалистами, называется рентгеновская фотодинамическая терапия. С помощью этого метода специалисты будут генерировать активные формы кислорода, способные эффективно разрушать патогенные клетки и опухоли.

Транспортировать к опухолям кислород будут специальные композитные материалы, состоящие из ядра на основе сцинтиллирующих наночастиц, т.е. светящихся при поглощении ионизирующего излучения, и оболочки, сформированной мезопористым оксидом кремния и в последующем пропитанным фотосенсебилизатором на основе молекулярных красителей, которые обеспечивают эффективную генерацию активных форм кислорода. Наночастицы размером 15-20 нм способны эффективно транспортировать действующее вещество по капиллярам и быстро достигать цели.

«Подход — инновационный и в отличие от классической фотодинамической терапии его можно использовать для лечения глубоколежащих патологических тканей. Он основан на трёх компонентах: наночастицах рентгеновских люминофоров (способных эффективно трансформировать энергию поглощённых рентгеновских фотонов в оптический сигнал), специального фоточувствительного вещества — фотосенсибилизатора (способного в возбуждённом состоянии приводить к генерации активных форм кислорода) и возбуждающего ионизирующего излучения (в рентгеновском или гамма-диапазонах)», — отметил доктор физико-математических наук, профессор, научный руководитель направления ЮФУ Александр Солдатов.