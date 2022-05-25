В России создали материал для обнаружения токсичных газов

Новый материал изготовлен из оксида вольфрама, модифицированного графеном и медью. На его основе будут производить сверхчувствительные датчики для своевременного обнаружения токсичных и горючих газов в жилых и производственных помещениях. Их эффективность в 9 раз превосходит чувствительность газодетекционных датчиков, которые используется в настоящее время.

Наноматериал сверхчувствителен к различным типам газа и способен обнаруживать вредные вещества в воздухе независимо от их концентрации и атмосферных условий. Материал пригоден как для обнаружения угарного газа, ацетона и оксида азота, так его будут исследовать и на предмет обнаружения метана.

«Газодетекционная эффективность полученного вещества была протестирована на угарном газе, ацетоне и оксиде азота. Испытания показали, что уже при массовой доле модификатора в 1% чувствительность материала к угарному газу повышается более чем в 9 раз, а к ацетону — в 6,» — сообщил директор НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Дмитрий Московских.