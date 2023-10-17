В России создали металлические импланты, которые полностью растворяются

Учёные из НИТУ МИСИС разработали и получили патент на новый материал для биодеградируемых костных имплантатов, который может решить проблему повреждения костных тканей и заменить традиционные импланты, вызывающие негативные последствия в долгосрочной перспективе.

Биодеградируемые импланты помогут избежать повторных операций по извлечению инородных материалов из организма. Существующие материалы на основе магния или цинка имеют недостаток — слишком высокую скорость биодеградации, что может вызвать нарушение целостности имплантата до окончания восстановления костной ткани.

Учёные использовали сплав железа с марганцем и кремнием, что позволило создать материал с отличными механическими свойствами и способностью к биодеградации, способствуя заживлению и регенерации тканей. Этот новый материал представляет собой важный шаг в развитии медицины и травматологии, а учёные планируют его промышленное производство для дальнейшего использования в медицинских целях.