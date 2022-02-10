В России создали мини-лёгкие для изучения коронавируса

Как отметил Волчков, с помощью органоидов можно проводить эксперименты, приближенные к тканевой модели, и что важно, к месту проникновения вируса в организм. При этом учёный рассказал, что органоиды не смогут обеспечить все ответы, потому что наука пока не умеет создавать органоиды с лимфатической и иммунной системами, кровеносными сосудами. Поэтому результаты пока ограничены. И параллельно с работой на органоидах необходимо проводить эксперименты на животных.

«В целом, всё, связанное с вирусами, что не касается иммунной системы можно изучать с помощью органоидов. Проникновение вируса, размножение, можно добавлять разные ингибиторы (подавители), смотреть, как они блокируют вирус. Самое главное, что на органоидах вы можете делать эксперименты, приближенные к тканевой модели, особенно к месту проникновения вируса в организм. Например, коронавирус можно изучить на органоидах лёгких. В случае с "омикроном" нужно использовать органоиды верхних дыхательных путей», — отметил Павел Волчков.