В России создали многоразовый дрон-камикадзе

В России создали многоразовый дрон-камикадзеНеобычное сочетание
Российские специалисты из Сахалинского центра беспилотных технологий представили новинку в мире дронов — FPV-дрон под названием «Лютик-Камикадзе».
Основное предназначение новинки — однонаправленный полёт. Однако разработчики нашли способ сделать дрон многоразовым.
Они добавили функцию дистанционного активации сброса, что позволяет с пульта запускать термобарический боеприпас с активацией детонатора от батареи.
Цель создания «Лютика-Камикадзе» состояла в повышении эффективности и экономичности использования беспилотников, особенно в специальных операциях, где есть недостаток подобных устройств.
Данное новшество может значительно улучшить возможности подразделений в зоне спецопераций.
Дрон успешно прошёл испытания. А первая партия из 10 штук уже отправлена в зону особой важности. Грузоподъёмность дрона составляет до 2 кг, а дальность полёта зависит от веса груза.