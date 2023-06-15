В России создали многоразовый дрон-камикадзе

Основное предназначение новинки — однонаправленный полёт. Однако разработчики нашли способ сделать дрон многоразовым.

Они добавили функцию дистанционного активации сброса, что позволяет с пульта запускать термобарический боеприпас с активацией детонатора от батареи.

Цель создания «Лютика-Камикадзе» состояла в повышении эффективности и экономичности использования беспилотников, особенно в специальных операциях, где есть недостаток подобных устройств.

Данное новшество может значительно улучшить возможности подразделений в зоне спецопераций.

Дрон успешно прошёл испытания. А первая партия из 10 штук уже отправлена в зону особой важности. Грузоподъёмность дрона составляет до 2 кг, а дальность полёта зависит от веса груза.