Наука и технологии
11:11, 15 июня 2023
1 мин.

В России создали многоразовый дрон-камикадзе

Необычное сочетание

Российские специалисты из Сахалинского центра беспилотных технологий представили новинку в мире дронов — FPV-дрон под названием «Лютик-Камикадзе».

Основное предназначение новинки — однонаправленный полёт. Однако разработчики нашли способ сделать дрон многоразовым.

Они добавили функцию дистанционного активации сброса, что позволяет с пульта запускать термобарический боеприпас с активацией детонатора от батареи.

Цель создания «Лютика-Камикадзе» состояла в повышении эффективности и экономичности использования беспилотников, особенно в специальных операциях, где есть недостаток подобных устройств.

Данное новшество может значительно улучшить возможности подразделений в зоне спецопераций.

Дрон успешно прошёл испытания. А первая партия из 10 штук уже отправлена в зону особой важности. Грузоподъёмность дрона составляет до 2 кг, а дальность полёта зависит от веса груза.

Источник:Lenta.ru
Теги:
#Россия
,
#дрон
,
#оружие
Новости партнеров
Новости партнеров