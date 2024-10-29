В России создали многоразовый сорбент для очистки воды

Учёные ИТМО разработали сорбент, способный очищать сточные воды от опасных для человека свинца и кобальта даже при высокой кислотности и температуре. Институт отметил, что это инновационное вещество можно использовать многократно — до трёх раз, после регенерации, что позволяет значительно экономить ресурсы на очистке промышленных стоков.

Свинец и кобальт часто встречаются в сточных водах различных производств, делая их токсичными для окружающей среды. Эти металлы наносят вред растениям и сельскому хозяйству, а также могут привести к отравлению у людей и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Имеющиеся методы очистки не всегда справляются с водой повышенной кислотности и требуют дополнительных фильтраций, поэтому новый сорбент от ИТМО может стать эффективной и бюджетной альтернативой.

Новый материал сочетает в себе углеродные точки, которые помогают эффективно захватывать металлы, и диоксид кремния, известный своей пористостью и доступностью. Углеродные точки также обладают флуоресцентными свойствами, что позволяет отслеживать степень их насыщения металлами по угасающему свечению, что помогает точно определить, когда требуется замена сорбента. Разработку можно применять не только на промышленных станциях, но и в бытовых условиях для очистки воды.