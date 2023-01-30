В России создали мобильный кардиограф с сенсорным экраном и автоматическим ЭКГ-анализом

В России создали мобильный кардиограф с сенсорным экраном и автоматическим ЭКГ-анализомГордость берёт за такие проекты
Российские специалисты из НИМП ЭСН получили сертификат на мобильный кардиограф «МИОКАРД-25». Устройство создано для мониторинга и анализа сердечной деятельности с точностью до 99%.
Фото: Техносфера
Сообщается, что одной из ключевых особенностей «МИОКАРДА» является его большой сенсорный экран, который предоставляет врачам и пациентам удобный интерфейс для доступа и интерпретации данных, собранных прибором.
В то же время прибор оснащён возможностью беспроводной передачи данных или печати данных ЭКГ на месте с помощью встроенного термопринтера.
Новинка работает под управлением Linux, что обеспечивает потенциал для дальнейшего развития программного обеспечения и общей функциональности прибора. Такая гибкость позволит устройству развиваться и адаптироваться к изменяющимся потребностям медицинских работников и пациентов.