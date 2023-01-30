В России создали мобильный кардиограф с сенсорным экраном и автоматическим ЭКГ-анализом

Сообщается, что одной из ключевых особенностей «МИОКАРДА» является его большой сенсорный экран, который предоставляет врачам и пациентам удобный интерфейс для доступа и интерпретации данных, собранных прибором.

В то же время прибор оснащён возможностью беспроводной передачи данных или печати данных ЭКГ на месте с помощью встроенного термопринтера.

Новинка работает под управлением Linux, что обеспечивает потенциал для дальнейшего развития программного обеспечения и общей функциональности прибора. Такая гибкость позволит устройству развиваться и адаптироваться к изменяющимся потребностям медицинских работников и пациентов.