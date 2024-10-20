Наука и технологии
Опубликовано 20 октября 2024, 00:03
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В России создали модель охлаждения для электроники будущего

Она позволяет отслеживать образование конденсата внутри приборов
Учёные МЭИ разработали ПО для создания модели процессов охлаждения в электронике будущего
В России создали модель охлаждения для электроники будущего
© Jorge Ramirez

Учёные из НИУ «МЭИ» представили новое программное обеспечение для моделирования физических процессов в криогенном оборудовании. Как сообщили представители университета, эта разработка особенно актуальна для создания современных теплообменников, которые используются в микро- и наноэлектронике. В таких устройствах важно эффективно отводить тепло, и испарение становится одним из лучших способов для этого.

Основная задача нового ПО — исследовать процесс интенсивного испарения, когда жидкость превращается в пар. При этом важно выяснить, как быстро происходит испарение и возможна ли конденсация капель в образовавшемся паре. Разработка помогает определить интенсивность испарения, исходя из заданных параметров давления и температуры, а также позволяет избежать ограничений, с которыми сталкиваются традиционные методы расчёта.

По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, это ПО может значительно упростить создание сложных систем охлаждения для микро- и наноэлектроники и снизить затраты на их разработку. Комплекс включает два модуля: один для расчётов веществ с определёнными условиями, другой — для визуализации и обработки данных. Все эти работы были выполнены под руководством доцента Арсения Ястребова из кафедры низких температур.