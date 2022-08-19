В России создали молекулы для быстрого заживления тканей

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В России создали молекулы для быстрого заживления тканейНа основе дрожжей с человеческим геном
Пресс-служба Вятского государственного университета сообщила о разработке специалистами ВУЗа молекул дрожжей с клонированным человеческим геном для ускоренного заживления ран и создания препаратов для выращивания искусственных органов.
Для технологии были использованы дрожжи вида Pichia pastoris. Добавление к ним человеческого гена позволило получить молекулы тромбоцитарного фактора роста, ускоряющие заживление тканей. Человеческий организм производит подобные молекулы в очень малых количествах.
Такие молекулы обладают высоким терапевтическим эффектом и используются для выращивания органов и тканей из стволовых клеток.
«По нашим прогнозам, новая технология может стать в два-три раза продуктивнее зарубежных», — сообщила младший научный сотрудник кафедры биотехнологии Института биологии и биотехнологии ВятГУ Анна-Анастасия Мистерова.