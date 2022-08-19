В России создали молекулы для быстрого заживления тканей

Для технологии были использованы дрожжи вида Pichia pastoris. Добавление к ним человеческого гена позволило получить молекулы тромбоцитарного фактора роста, ускоряющие заживление тканей. Человеческий организм производит подобные молекулы в очень малых количествах.

Такие молекулы обладают высоким терапевтическим эффектом и используются для выращивания органов и тканей из стволовых клеток.

«По нашим прогнозам, новая технология может стать в два-три раза продуктивнее зарубежных», — сообщила младший научный сотрудник кафедры биотехнологии Института биологии и биотехнологии ВятГУ Анна-Анастасия Мистерова.