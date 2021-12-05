В России создали молитву для избавления от QR-кодов

В России создали молитву для избавления от QR-кодовИ пересылают её по WhatsApp и прочим мессенджерам
Так, они начали распространять в мессенджерах молитву, которая призвана помочь в борьбе с QR-кодами в регионе. При этом сами пользователи просят передать это сообщение более 10 знакомых, чтобы цепочка не только не прерывалась, но и росла.
Просим каждого, кому имя - живой Человек Божий нас, принять участие в многомиллионной молитве, чтобы остановить распространение той беды и напасти, которая вражескими происками обрушилась на весь мир. Идея в том, чтобы каждый прочёл молитву, помолился, а затем передал сообщение 10+ другим людям, чтобы поддерживать живую цепочку, не прерывая её!
При этом глава «Единой России» в региональном парламенте Михаил Струк отметил, что «закон направлен не на ограничительные и карательные меры». Он уточнил, что цель QR-коды нужны для защиты жизни и здоровья местных жителей.