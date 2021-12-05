В России создали молитву для избавления от QR-кодов

Просим каждого, кому имя - живой Человек Божий нас, принять участие в многомиллионной молитве, чтобы остановить распространение той беды и напасти, которая вражескими происками обрушилась на весь мир. Идея в том, чтобы каждый прочёл молитву, помолился, а затем передал сообщение 10+ другим людям, чтобы поддерживать живую цепочку, не прерывая её!