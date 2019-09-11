В России создали морозоустойчивый картофель

”Колыма — зона рискованного земледелия и одновременно идеальное место для выведения абсолютно здоровой популяции картофеля — из-за вечной мерзлоты вирусы, вредители здесь не приживаются”, — рассказал Кордабовский изданию “РИА Новости”.

Директор Магаданского НИИ отдельно отметил, что выведенный сорт картофеля выращивается в различных российских регионах: от Дальнего Востока и Иркутской области, до Сахалина и Камчатки. Также он добавил, что ученые из его НИИ продолжают разрабатывать новые сорта картофеля — так, сейчас они работают над регистрацией еще шести хладоустойчивых сортов.