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В России создали морозоустойчивый картофель

Разработка заняла 15 лет
Директор Магаданского НИИ сельского хозяйства Виктор Кордабовский рассказал, что местным ученым, занятым в области агрономии, удалось разработать два новых сорта картофеля. Оба выделяются заметной устойчивостью к холоду и урожайностью. По его словам, над ними работали последние 15 лет.

”Колыма — зона рискованного земледелия и одновременно идеальное место для выведения абсолютно здоровой популяции картофеля — из-за вечной мерзлоты вирусы, вредители здесь не приживаются”, — рассказал Кордабовский изданию “РИА Новости”.

Директор Магаданского НИИ отдельно отметил, что выведенный сорт картофеля выращивается в различных российских регионах: от Дальнего Востока и Иркутской области, до Сахалина и Камчатки. Также он добавил, что ученые из его НИИ продолжают разрабатывать новые сорта картофеля — так, сейчас они работают над регистрацией еще шести хладоустойчивых сортов.

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