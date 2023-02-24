В России создали морозоустойчивый материал для покрытия дорог

Это асфальтобетонная смесь с добавлением пластика. В качестве пластика будут использоваться твёрдые бытовые отходы: пакеты, упаковки и подобное. Из этой массы будут изготавливать композиционный материал.

Благодаря пластику асфальт может выдерживать экстремально низкие температуры и нагрузки от движения транспорта.

Предполагается, что тонна такой асфальтобетонной смеси с пластиком будет стоить около 4,5-6 тысяч рублей.