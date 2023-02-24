В России создали морозоустойчивый материал для покрытия дорог

В России создали морозоустойчивый материал для покрытия дорогС добавлением пластика
Пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщила, что учёные из Пермского национального исследовательского политехнического института разработали прототип морозоустойчивого дорожного покрытия.
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Это асфальтобетонная смесь с добавлением пластика. В качестве пластика будут использоваться твёрдые бытовые отходы: пакеты, упаковки и подобное. Из этой массы будут изготавливать композиционный материал.
Благодаря пластику асфальт может выдерживать экстремально низкие температуры и нагрузки от движения транспорта.
Предполагается, что тонна такой асфальтобетонной смеси с пластиком будет стоить около 4,5-6 тысяч рублей.
Университетская команда разработала технологию по модификации асфальтобетонной смеси на основе пластмасс высокого давления, которые состоят из твердых бытовых отходов – пакетов, упаковок и т.д. Композиционный материал способен выдерживать воздействие экстремально низких температур, нагрузки от движения транспорта, эксплуатацию в зимнее время, при этом на поверхности автомобильных дорог не образуются дефекты.