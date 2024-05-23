В России создали надводный беспилотный аппарат для изучения качества воды

рРоссийская компания «Аира флот» разработала водный дрон для мониторинга качества воды. Этот дрон компактный и лёгкий, что позволяет транспортировать его в багажнике автомобиля и управлять им с берега. Специалист может самостоятельно загрузить дрон в машину, спустить на воду, собрать необходимые образцы и вернуться, не погружаясь в воду и не используя лодку.

Дрон не только собирает образцы воды, но и сразу проводит экспресс-анализ, передавая данные в систему. Если анализ показывает отклонения, это служит сигналом для более детального исследования. Такая мобильность и простота использования позволяют лаборантам обследовать несколько водоёмов за день, что значительно ускоряет процесс, который без дрона занял бы месяц.

Проект начался с Эквадора, но из-за пандемии был приостановлен и продолжился в России. Сейчас «Аира флот» имеет два дрона: один работает на Таймыре, другой дорабатывается для использования РЖД. Компания также проводит масштабные исследования на реках Волгоградской области. В будущем «Аира флот» планирует оставаться лидером в области водного мониторинга с использованием беспилотных технологий.