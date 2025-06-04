В России создали наноматериал для обнаружения опасных газов

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) представили графитоподобный нитрид углерода (g-C3N4), ультратонкий материал, состоящий всего из одного атомного слоя. Это открытие может стать основой для создания точных и доступных сенсоров токсичных газов, а также систем для очистки воды. Как отметили в ЛЭТИ, материал выделяется не только низкой стоимостью, но и простотой производства из широко доступного сырья.

Загрязнение воздуха из-за работы промышленных предприятий и транспорта остаётся серьёзной экологической проблемой. Многие опасные газы, такие как токсины или горючие соединения, невидимы и не имеют запаха, что затрудняет их обнаружение. По словам учёных, новые наноматериалы вроде g-C3N4 помогают создавать компактные и высокочувствительные газоанализаторы, которые можно массово производить.

Разработанный материал имеет кристаллическую структуру, похожую на графит, и обладает каталитическими и биосовместимыми свойствами. Это открывает ему применение не только в сенсорах, но и в медицинских приборах, очистке воды от органических загрязнений, а также в солнечной энергетике. Учёные уверены, что использование g-C3N4 позволит значительно улучшить качество окружающей среды и найти новые подходы к экологическим вызовам.