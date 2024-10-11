В России создали недорогой аналог марсианского грунта

В лаборатории геохимии Луны и планет ГЕОХИ РАН разработали новый имитатор марсианского грунта, который признан международным сообществом. Этот доступный и стабильный аналог будет использоваться в масштабных геотехнических экспериментах, как сообщили в пресс-службе института. Новый продукт поможет в подготовке к миссии ExoMars Rosalind Franklin, где важно точно воспроизвести физико-механические свойства грунта на Марсе.

Разработанный аналог, получивший название VI-М1, имитирует характеристики марсианского грунта, включая его состав, угол внутреннего трения и прочностные характеристики. Эти параметры важны для обеспечения безопасной посадки космических аппаратов. Учёные отмечают, что разнообразие марсианского ландшафта требует создания разных имитаторов грунта для каждой новой зоны посадки, так как физические характеристики грунта могут значительно отличаться.

По словам исследователей, существующие зарубежные имитаторы грунта часто имеют высокую стоимость, что делает их невыгодными для масштабных экспериментов. В отличие от них, российский аналог VI-М1 разработан с использованием доступных материалов, что позволяет значительно снизить расходы. Евгений Слюта, заведующий лабораторией, подчеркнул, что их исследование показало, что новый имитатор по своим характеристикам близок к реальному марсианскому реголиту и может быть эффективно использован в будущих исследованиях.