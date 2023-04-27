В России создали нейросеть для борьбы с замусориванием пляжей

00:13, 27 апреля 2023
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В России создали нейросеть для борьбы с замусориванием пляжейНейросеть работает с помощью беспилотников
Пресс-служба платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщила о разработке нейросети, которая анализирует вес и состав мусора а также площадь загрязнения на пляжах для борьбы с замусори званием на таких территориях.
Затем нейросеть обобщает все данные и выдаёт информацию о том, «сколько времени займёт уборка, какое количество волонтёров следует привлечь, и даже сколько мусорных мешков потребуется».
Система собирает данные с помощью беспилотников, патрулирующих территорию. Качество работы нейросети испытали в Кроноцком государственном заповеднике.
Мы снимаем побережье, делаем фотографии, после чего снимки склеиваются в ортофотоплан и загружаются в нейронную сеть, которая обрабатывает данные.
Роман Корчигин
Заместитель директора Кроноцкого государственного заповедника
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги:
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