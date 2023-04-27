В России создали нейросеть для борьбы с замусориванием пляжей

Нейросеть работает с помощью беспилотников

Пресс-служба платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщила о разработке нейросети, которая анализирует вес и состав мусора а также площадь загрязнения на пляжах для борьбы с замусори званием на таких территориях.