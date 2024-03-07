В России создали нейросеть для мониторинга дельфинов по свисту

Нейросеть обучена анализировать тональные сигналы или свисты китообразных, что позволяет ученым определить оптимальные места для записи звуков и исключить фоновый шум. В результате эксперимента на базе девяти аудиофайлов с 3208 сигналами дельфинов нейросеть продемонстрировала более высокую точность по сравнению с другими методами.

Это технологическое достижение значимо для изучения китообразных, таких как дельфины и киты, играющих ключевую роль в поддержании морских экосистем. Автоматизированный мониторинг с использованием нейросетей улучшит эффективность и точность оценки их численности, миграций и взаимосвязи с окружающей средой.