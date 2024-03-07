В России создали нейросеть для мониторинга дельфинов по свисту

Опубликовано 07 марта 2024, 23:16
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В России создали нейросеть для мониторинга дельфинов по свистуЧто поможет изучать акватории
Ученые МФТИ совместно с коллегами из Института океанологии РАН представили новую нейросеть, способную оценивать встречаемость дельфинов и их поведение по свистам. Это решение позволяет более точно мониторить акватории и изучать морскую жизнь.
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Нейросеть обучена анализировать тональные сигналы или свисты китообразных, что позволяет ученым определить оптимальные места для записи звуков и исключить фоновый шум. В результате эксперимента на базе девяти аудиофайлов с 3208 сигналами дельфинов нейросеть продемонстрировала более высокую точность по сравнению с другими методами.
Это технологическое достижение значимо для изучения китообразных, таких как дельфины и киты, играющих ключевую роль в поддержании морских экосистем. Автоматизированный мониторинг с использованием нейросетей улучшит эффективность и точность оценки их численности, миграций и взаимосвязи с окружающей средой.
Источник:Газета.Ru
Автор:Булат Кармак
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