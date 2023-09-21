В России создали нейросеть для прогноза риска инсульта по глазам

Учёные из Института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета Минздрава России и специалисты из Института компьютерных технологий и информатики РАН создали специальную нейросеть под названием RetinAIcheck. Эта нейросеть предназначена для оценки степени гипертонии и риска инсульта на основе анализа фотографий глазного дна. Гипертоническая ретинопатия — это повреждение сосудов сетчатки из-за высокого кровяного давления, и её наличие может указывать на высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.

RetinAIcheck — это программное обеспечение, которое использует искусственный интеллект для анализа цифровых изображений глазного дна. Диагностика с его помощью занимает всего несколько минут и может точно определить степень развития болезни с точностью до 83%. Этот инструмент позволит выявить опасные изменения в сосудах и своевременно предупредить о возможных сердечно-сосудистых проблемах.

Профессор Филипп Копылов, директор Института персонализированной кардиологии, подчеркнул, что глазное дно предоставляет уникальную возможность изучить сосуды мелкого калибра без инвазивных процедур. Эти данные позволяют создать надёжную модель сердечно-сосудистых рисков для пациента. Технология сделает диагностику гипертонии более точной и может снизить нагрузку на медицинский персонал, а также станет особенно полезной в удалённых регионах, где есть доступ к стандартному оборудованию для создания фотографий глазного дна. Эта система также может прогнозировать вероятность возникновения инфаркта или инсульта у пациента в ближайшие 10 лет после анализа глазного дна.