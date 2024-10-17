В России создали нейросеть для прогноза течения беременности

Учёные из ЛЭТИ разработали новый алгоритм, который способен прогнозировать потенциальные патологии беременности на основе истории болезни пациентки. Эта технология станет основой для систем, которые помогут акушерам и женщинам следить за состоянием беременности, не посещая медицинские учреждения. Об этом сообщили в университете.

Патологии беременности — это заболевания и симптомы, которые могут появляться только во время вынашивания ребёнка и могут затрагивать как плод, так и общее состояние матери. Обычно для выявления возможных рисков необходимо проходить длительные обследования, включая анализы и тесты, что требует визита в больницу. Однако, как отметила аспирантка Дарина Рипка, учёные предположили, что данные о протекании беременности, фиксируемые гинекологами и репродуктологами, могут помочь в прогнозировании этих рисков.

На данный момент система уже продемонстрировала свою эффективность на ста пациентках и умеет классифицировать семь различных патологий с точностью до 90%. Учёные продолжают работать над расширением базы данных, чтобы повысить точность прогнозов. В планах также создание мобильного приложения, которое позволит женщинам самостоятельно вводить данные и получать прогнозы о здоровье ещё до наступления беременности, что поможет им лучше планировать этот важный период.