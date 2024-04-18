В России создали нейросеть, которая определит устойчивость мошенникам по фото

Исследователи из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) в сотрудничестве с исследователями РАНХиГС разработали метод, который позволяет определить, насколько человек защищён от кибермошенников, анализируя его профиль в социальных сетях. Эту информацию поделились представители СПб ФИЦ РАН.

Социальные сети становятся активным местом для деятельности киберпреступников, которые могут причинить вред как финансовый, так и репутационный. Поэтому важно создавать новые способы защиты пользователей.

Учёные разработали метод, который основан на анализе активности пользователя в социальных сетях, таких как его посты, фотографии и список друзей. Это позволяет определить, насколько человек уязвим для кибератак и какие меры безопасности ему необходимо принять.

Автоматизация процесса анализа профилей пользователей может значительно повысить эффективность этой работы. Например, нейросеть, созданная исследователями, обучена распознавать эмоции на фотографиях, что помогает выявлять психологические особенности личности, влияющие на уровень защищённости пользователя.