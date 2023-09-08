В России создали нейросеть, отслеживающую направление взгляда человека

Специалисты из Института инновационных инженерных технологий Российского университета дружбы народов (ИИИТ РУДН) завершили успешный проект, создав нейросеть, которая может давать клиническую оценку глазодвигательной системы человека. Это значит, что эта технология может помочь разрабатывать более эффективные методы реабилитации для тяжелобольных людей.

Инженеры ИИИТ РУДН разработали специальный программный комплекс с искусственным интеллектом, который способен анализировать движения глаз пациентов, включая сигналы, поступающие от медицинских приборов. Ожидается, что эта система будет работать с высокой точностью, превышающей 97%.

В ходе исследования специалисты анализировали различные показатели, такие как нистагм (непроизвольные колебательные движения глаз) и саккада (быстрые, согласованные движения глаз). Эти данные помогут в разработке системы айтрекинга, которая, в будущем, может быть использована, например, для управления техникой пациентами с параличем. Команда ИИИТ РУДН продолжает работать над улучшением этой нейросети для её применения в реальных условиях.