В России создали ноутбук без встроенного Windows, но с мощным железом внутри

Российский бренд ПК Unchartevice представил новый 16-дюймовый ноутбук 3310, который имеет алюминиевый корпус. Этот мощный ноутбук оснащён процессором AMD Ryzen 7 7840U, 32 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ твердотельного накопителя, но без отдельной дискретной видеокарты и предустановленной операционной системы. На данный момент, компания предоставляет драйверы только для Windows, несмотря на свой опыт выпуска ноутбуков с российскими дистрибутивами Linux.

Unchartevice 3310 — это компактный ноутбук, обладающий алюминиевым корпусом, что делает его лёгким и прочным. Он оснащён процессором AMD Ryzen 7 7840U с восьмью ядрами и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Он также имеет быстрый 512 ГБ M.2 SSD-накопитель. Ноутбук не включает в себя дискретную видеокарту и зависит от интегрированной графики AMD Radeon 780M. Несмотря на это, он предоставляет отличное игровое и рабочее производительность благодаря мощному процессору.

Экран ноутбука на 16 дюймов имеет разрешение 2560×1600 точек, использует IPS-панель с матовым покрытием, и обеспечивает яркие цвета и чёткое изображение. Устройство также оборудовано разнообразными интерфейсами, включая USB-C, HDMI, USB 3.2, Gen 2, USB 2.0 и гигабитный Ethernet. Его мощная 65-ваттчасовая батарея обеспечивает хорошее время автономной работы. Ноутбук также поддерживает современные беспроводные технологии, такие как Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6.