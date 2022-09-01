В России создали новейший бронеавтомобиль для специальных операций

По его словам, транспортное средство проходит активные испытания. В основу же боевой единицы лёг десантируемый броневик «Тайфун-ВДВ». Ожидается, что К-4386-ЗА-СпН будет использоваться при проведении специальных, в том числе и военных, операций.

Отличительной особенностью автомобиля является безрамность — он оснащён V-образным днищем. Такое решение обеспечивает высокий уровень защиты транспорта от мин.

Также бронеавтомобиль оборудован турелью с 12,7-мм пулемётом «Корд» и ПТРК «Корнет». На задней его части разместился 120-мм миномёт.

Отметим, что К-4386-ЗА-СпН является первой российской машиной класса MRAP, которая была создана непосредственно для спецназа.