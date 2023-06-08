В России создали новейший модуль для протезов ног

Российская компания «РПК» вместе с командой выпускников нескольких технических университетов представила новый электронный коленный протез «KINEZ-1», который предназначен для протезирования нижних конечностей. В разработке также приняли участие медики из военно-медицинской академии и других учреждений.

Этот коленный модуль основан на полицентрическом четырёхосном механизме, который управляется микропроцессором и получает данные от гироскопа и акселерометра. Разработчики говорят, что благодаря возможностям самонастройки можно снизить проблемы, связанные с ампутацией, и максимально восстановить функции утраченной конечности.

Умное управление и индивидуальная настройка этого коленного модуля позволяют пользователю передвигаться с разной скоростью, менять направление движения, регулировать длительность и дистанцию ходьбы, как это делают полностью здоровые люди, ведущие активный образ жизни. «KINEZ-1» разрабатывается и производится в России, а 95% комплектующих также производятся на территории страны, что снижает зависимость от зарубежных поставщиков и помогает сократить очереди на протезирование.

Управление этим коленным модулем осуществляется через мобильное приложение, которое предлагает более высокий уровень персонализации, интуитивно понятное управление, отображение заряда аккумулятора и состояния модуля. Беспроводное соединение осуществляется с помощью Bluetooth Low Energy 5.0. Если необходимо, модуль можно контролировать и без использования телефона с помощью специального браслета, который предоставляет те же функции, что и мобильное приложение. Согласно информации от разработчиков, коленный модуль может работать до недели без подзарядки.

Серийное производство «KINEZ-1» планируется начать в июле этого года, а в настоящее время изделие проходит испытания в реабилитационном центре под Москвой после положительной оценки Московского протезно-ортопедического предприятия.

«KINEZ-1» является новым, но не единственным разработанным модулем такого типа. В 2020 году был представлен модуль «Актив 2» с микропроцессорной системой управления, и массовое производство этого модуля должно было начаться в августе 2022 года.