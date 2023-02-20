В России создали новейшую переносную защиту от дронов

В преддверии столь масштабного события, Росэлектроника подтвердила, что обновлённый мобильный комплекс противодействия беспилотникам «Защита» также может быть представлен на грядущем форуме «Армия-2023» в конце 2023 года.

Сообщается, что усовершенствованный комплекс противодействия беспилотникам имеет расширенный диапазон обнаружения сигналов управления — до 8 ГГц.

Разработкой «Защиты» занимаются специалисты НИИ «Вектор». Система может использоваться для подавления нежелательных беспилотников в заданном частотном поддиапазоне, а также обнаружения местоположение пульта управления вражеских дронов и разрыва канала связи с радиусом действия до 2 км.

Также новейший комплекс сможет распознавать летательные аппараты в диапазоне 360 градусов на расстоянии до 12 км и определять их тип: будь то самолёт, вертолёт или конвертоплан.