В России создали нового робота для работы за бортом МКС

О факте разработки сообщило новостное агентство РИА Новости, которое в свою очередь ссылается на исполнительного директора НПО “Андроидная техника” Евгения Дудорова. Называться новинка будет Телероид, а в качестве базы для нее выступит Научно-энергетический модуль, на поверхности которого робот сможет выполнять исследовательские работы.

”Например, с помощью робота оператор с Земли или МКС проведет необходимую подготовку перед выходом в открытый космос людей, сокращая время работы и облегчая труд космонавтов. Понятно, что робот не заменит полностью космонавта, но он будет дополнять и помогать человеку”, - рассказал о разработке Евгений Дудоров.