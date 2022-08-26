В России создали новую машину радиационной, химической и биологической разведки

Эта машина основана на грузовике «Тайфун-К» и превосходит по характеристикам своего предшественника — машину РХМ-6, основанную на БТР-80. Для РХМ-9 специально был разработан абсолютно новый приборный комплекс, который позволяет в два раза увеличить скорость и дальность ведения разведки.

«Перспективная машина РХМ-9 принята на вооружение российской армии, серийные поставки в войска РХБЗ должны начаться до конца этого года», — отмечает ТАСС.