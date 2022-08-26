В России создали новую машину радиационной, химической и биологической разведки

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В России создали новую машину радиационной, химической и биологической разведкиПоставки в войска должны начаться до конца года
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило о принятии на вооружение российской армии новейших машин радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9.
Эта машина основана на грузовике «Тайфун-К» и превосходит по характеристикам своего предшественника — машину РХМ-6, основанную на БТР-80. Для РХМ-9 специально был разработан абсолютно новый приборный комплекс, который позволяет в два раза увеличить скорость и дальность ведения разведки.
«Перспективная машина РХМ-9 принята на вооружение российской армии, серийные поставки в войска РХБЗ должны начаться до конца этого года», — отмечает ТАСС.