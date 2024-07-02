В России создали новый материал для лечения грыж

Учёные из Томского государственного университета и Уральского государственного медицинского университета разработали новый способ лечения диафрагмальных грыж — дефектов, через которые органы из брюшной полости могут попадать в грудную. Они предложили использовать мягкий имплант из тонкой сетки из никелид-титанового сплава, который хорошо совместим с биологическими тканями.

Диафрагмальные грыжи могут быть как приобретёнными, так и врождёнными, последние особенно опасны для жизни новорождённых из-за риска серьёзных проблем с дыханием. Использование традиционных методов лечения таких дефектов часто сопровождается высокой травматичностью.

Новый метод заключается в закрытии дефекта специальной сеткой из металлического сплава, который тонок, как человеческий волос. Имплант из никелид-титановой сетки был успешно испытан на животных, что показало его хорошую совместимость с тканями и отсутствие осложнений, что делает его перспективным решением для внедрения в медицинскую практику восстановительной хирургии.