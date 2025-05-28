В России создали новый материал для очистки воды

В России создали новый материал для очистки водыНа основе графена
Новосибирские учёные разработали новый сорбирующий материал на основе оксида графита, который может эффективно очищать воду. Исследователи из НГТУ усовершенствовали процесс синтеза, добавляя в реакцию пять компонентов, включая серную кислоту и пероксид водорода, который стал ключевым реагентом для управления свойствами материала. Благодаря точной регулировке температуры нагрева до 350 градусов, удалось добиться высокой пористости и увеличить площадь поверхности материала в десятки раз.
Этот графитовый сорбент обладает уникальными свойствами. Помимо очистки воды, он может вспучиваться при нагревании, образуя слой пены с низкой теплопроводностью. Это открывает перспективы для создания экологичных огнезащитных покрытий и других функциональных материалов, которые безопасны для здоровья и окружающей среды.
Разработка демонстрирует высокий потенциал для применения в промышленности и экологии. В пресс-службе НГТУ отметили, что новый подход к синтезу позволил создать универсальный материал с широким спектром применения, от фильтрации воды до создания нетоксичных защитных покрытий.