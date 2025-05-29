В России создали новый препарат от эпилепсии

Команда из Южного федерального университета и Волгоградского государственного медицинского университета представила новое соединение, которое может существенно облегчить жизнь людям с эпилепсией. Разработанное вещество на основе производных бензимидазола показало способность уменьшать частоту судорог и защищать нейроны от повреждений. Это открытие может стать основой для создания нового поколения лекарств.

Учёные отмечают, что в отличие от большинства современных препаратов, новое соединение не вызывает серьёзных побочных эффектов и не ухудшает состояние при прекращении лечения. Для проверки его эффективности была создана экспериментальная модель. Исследователи вызывали эпилептические припадки у лабораторных животных с помощью специальных электродов, что помогло оценить действие вещества в условиях, схожих с тяжёлыми формами заболевания у людей.

Новая молекула уже продемонстрировала значительные перспективы в лабораторных испытаниях, однако для её внедрения в практику предстоит пройти дополнительные клинические этапы. Разработка может изменить подход к лечению эпилепсии, предложив пациентам более безопасную и эффективную альтернативу.