В России создали новый прочный материал для космических кораблей

”Для 3D-печати алюминиевых деталей в качестве исходного сырья преимущественно используются так называемые силумины (сплавы алюминия с кремнием, например Al-Si-10Mg). Однако требования авиакосмической промышленности растут, и во всем мире сейчас активно ищут новые составы алюмоматричных композитов для получения деталей с большей прочностью, твердостью, стойкостью к образованию трещин и низкой стоимостью по сравнению с содержащими редкоземельные элементы сплавами”, — рассказал руководитель проекта, доктор химических наук Александр Громов.

В итоге российские ученые сумели повысить прочность алюминиевых порошков, для чего были использовали керамические добавки в процессе 3D-печати. Напомним, что до последнего считалось, что подобные композиты возможно получить только на специальных устройствах, но российские ученые сумели создать новый порошковый материал на “обычном” принтере SLM-280 HL.