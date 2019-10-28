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В России создали новый прочный материал для космических кораблей

Причем сделали это на “обычном” принтере
В популярном зарубежном научном журнале Materials появилась статья, в которой рассказывается о том, как российские ученые из НИТУ “МИСиС”, совместно с коллегами из Объединенного института высоких температур РАН, сумели получить 3D-композитный материал, основанный на алюминии. Его итоговая прочность оказалась на 20% выше, чем у порошковых материалов, используемых на сегодняшний день в аэрокосмической технике.

”Для 3D-печати алюминиевых деталей в качестве исходного сырья преимущественно используются так называемые силумины (сплавы алюминия с кремнием, например Al-Si-10Mg). Однако требования авиакосмической промышленности растут, и во всем мире сейчас активно ищут новые составы алюмоматричных композитов для получения деталей с большей прочностью, твердостью, стойкостью к образованию трещин и низкой стоимостью по сравнению с содержащими редкоземельные элементы сплавами”, — рассказал руководитель проекта, доктор химических наук Александр Громов.

В итоге российские ученые сумели повысить прочность алюминиевых порошков, для чего были использовали керамические добавки в процессе 3D-печати. Напомним, что до последнего считалось, что подобные композиты возможно получить только на специальных устройствах, но российские ученые сумели создать новый порошковый материал на “обычном” принтере SLM-280 HL.

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