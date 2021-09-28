В России создали новый разведывательный беспилотник «Мерлин-ВР»

Как отмечается, в состав «Флибустьера» должны были входить дроны под названием «Мерлин-21БМ» с радиолокационной станцией или оптическими датчиками — в зависимости от задачи. Нынешний «Мерлин-ВР» представляет собой аппарат с гибридным двигателем, за счёт чего его трудно обнаружить. Также устройство способно работать с различными вариантами оптико-локационных станций, работающих как в видимом, так и в инфракрасном режимах. Этот беспилотник способен находиться в воздухе до 10 часов на высоте до 5 км и нести 6,5 кг полезной нагрузки.

По информации источника, сейчас «Мерлин-ВР» будут готовить к испытаниям, будет ли аппарат поставлен в войска, не сообщается.