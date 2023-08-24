В России создали новый вид «цемента» для сращивания костей

Российские учёные разработали новые костные цементы, которые могут выдерживать высокие нагрузки и бороться с болезнетворными микробами. Эти цементы основаны на магний-кальциевых фосфатах с добавлением цинка. Они показали способность подавлять рост бактерий, таких как стафилококк и кишечная палочка, что часто вызывает инфекции в больницах. Это делает их потенциально полезными для увеличения подвижности суставов при операциях.

Группа российских учёных изучала материалы, которые могли бы заменить токсичный костный цемент на основе полиметилметакрилата. Они обнаружили, что костные цементы на базе магний-кальциевых фосфатов с цинком могут быть хорошей альтернативой. Цинк, как выяснилось, обладает противомикробными свойствами и способствует росту костей.

Новые костные цементы, подобные естественному минералу ньюберииту, могут выдерживать большие нагрузки и эффективно уничтожать бактерии. Они также хорошо взаимодействуют с человеческими клетками, что может ускорить процесс заживления костей после хирургических операций. Учёные надеются, что их разработка будет широко применяться в медицинской практике в ближайшем будущем.