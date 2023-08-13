В России создали новый вид вакцин от полиомиелита

Центр имени Чумакова РАН, известный как Институт полиомиелита, создал первую отечественную вакцину от полиомиелита с названием «Полиоваксин». Это новшество нацелено на замещение иностранной вакцины, ранее применявшейся в России. Вакцина была разработана в течение нескольких лет, успешно прошла клинические исследования и получила регистрационное удостоверение Минздрава. Планируется выпустить более 1,9 миллиона доз «Полиоваксина» до конца года.

Вакцина «Полиоваксин» представляет собой инактивированную вакцину, что значит, что вирус полиомиелита в ней мёртвый. Это обеспечивает безопасность препарата для пациентов. Ранее в России использовалась полиомиелитная вакцина на основе живого вируса. Она была создана на основе штаммов вируса полиомиелита, полученных от Альберта Сэбина, и сыграла важную роль в победе над этой опасной болезнью.

Центр имени Чумакова — ведущее научное учреждение в медицинской вирусологии. Он был создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Этот центр занимается исследованиями различных вирусных инфекций, включая полиомиелит, коронавирус, жёлтую лихорадку и другие. В своём арсенале у них есть биотехнологическое производство вакцин для национальной вакцинационной программы.