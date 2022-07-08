В России создали «охотника» для сбора и утилизации космического мусора

В России создали «охотника» для сбора и утилизации космического мусораПроблема орбитального мусора — одна из самых острых на сегодняшний день
Главной задачей аппарата является сбор и утилизация мусора, который дрейфует на орбите Земли. Работает устройство достаточно просто: сначала оно собирает вышедшие из строя малоразмерные спутники и обломки космических аппаратов, после чего перерабатывает их в топливо.
Международный молодёжный промышленный форум — это площадка с уникальной аудиторией. Сюда приезжают лучшие молодые специалисты, которые активно участвуют в развитии высокотехнологичных направлений, в том числе ракетно-космической отрасли.
Напомним, что ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал о планах госкорпорации организовать переработку космического мусора и отработавших спутников на борту РОСС — отечественной замены МКС.