В России создали «охотника» для сбора и утилизации космического мусора

Главной задачей аппарата является сбор и утилизация мусора, который дрейфует на орбите Земли. Работает устройство достаточно просто: сначала оно собирает вышедшие из строя малоразмерные спутники и обломки космических аппаратов, после чего перерабатывает их в топливо.