В России создали ПЦР-тест для быстрого выявления ВИЧ

Этот ПЦР-метод создали на основании новых санитарных правил и норм, принятых в 2021 году. Согласно документу, к традиционному методу выявления ВИЧ в клиническом материале — иммуноблоттинг-методу, — определяющему, к каким конкретно вирусным белкам ВИЧ у пациента есть антитела, приравняли ПЦР-метод.

Новый ПЦР-тест может заменить иммуноблоттинг-метод из-за его дороговизны и сложности проведения. К тому же здесь важную роль играет фактор времени — результаты «старого» метода приходится ждать около недели; новый тест позволит получать точные результаты за несколько дней.

Кроме того, при старой методике оператор всё делает в ручном режиме, а новый тест будут проводить роботы, автоматизированно. «При нашем подходе это проводится автоматически, с помощью специального робота», — рассказал Дмитрий Киреев, заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.