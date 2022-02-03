В России создали ПЦР-тест для определения сразу трёх подвидов омикрон-штамма

Как отмечается, подвиды «Омикрона» выявляются во многих странах, в том числе и в России. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, появление новых сублиний «Омикрона» не является чем-то неожиданным, так как вирусы постоянно мутируют.

Новый ПЦР-тест проводится в режиме реального времени и может выявить не только «Омикрон», но и его подвиды: BA.1, BA.2 и BA.3. Высокоточный результат будет доступен уже через несколько часов.

Набор для определения двух мутаций геновариантов дельта-штамма и четырёх мутаций «Омикрона» был разработан ещё в конце 2021 года. Систему протестировали и она легла в основу нынешнего ПЦР-теста для выявления подвидов омикрон-штамма.

«В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трёх линий штамма "омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации», — сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.